Победитель пятого сезона шоу "Мастер Шеф", ресторатор Евгений Клопотенко рассказал о своем непростом опыте

Известный украинский ресторатор отправился в США, откуда обратился к украинцам, пишет Politeka.net.

Евгений Клопотенко уехал за границу, не чтобы отдохнуть, а для популяризации украинской кухни.

В своих постах и сторис в Инстаграм повар рассказывает, как проводит время, а также о своих неудачах.

В одних из новых сторис Клопотенко сообщил о неприятном опыте.

"Когда был первый раз в Нью-Йорке я заблудился в метро, мне было очень страшно, и теперь я первый раз в метро в Нью-Йорке после того события. Страшно!", - признался он.

Победитель "Мастер Шеф", можно сказать, взмолился о помощи, подписав кадры: "Хэлп!".

"Я, может, не вернусь в Украину, если что, ищите меня где-то в Куинсе, Бронксе... в таких районах я буду", - рассказал Клопотенко.

Однако из следующих кадров становится ясно, что ресторатор прибыл в свое место назначения без приключений.

Отметим, Евгений Клопотенко в США проводит званые вечера, на которых знакомит гостей с блюдами украинской кухни.

А также ресторатор не забывает об отдыхе и знакомиться с местной историей. Например, недавно повар остановился на несколько дней в монастыре Святого Йосафата.

Напомним, что Клопотенко, уехавший в монастырь, напугал измученным видом

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