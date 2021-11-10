Жена профессионального шеф-повара Алика Мкртчяна Виталина покинула проект "МастерШеф" в 9-м выпуске, после своего ухода она поделилась откровением об отношениях между участниками.

Об этом Виталина Мкртчян рассказала в интервью kp.ua.

Экс-участника отметила, что в целом атмосфера на проекте была очень дружественная.

«Мне кажется, из всех сезонов у нас был самый добрый. У нас никогда не было скандалов и дележек, никто не скрывал продукты. Мы всегда всем делились. Многое из этого не вошло в кадр, ведь эфир идет ограниченное количество времени, но за кадром тоже не было как таковых ссор», - рассказала она.

Вместе с тем Виталина призналась, что подружиться удалось не со всеми.

«Было пару человек, с кем лично у меня не особо сложились отношения. Но это нормально, не могут сложиться хорошие отношения со всеми, мы все разные. Например, со Светой нам было действительно сложно общаться. Еще не люблю, когда врут в глаза. Когда я уходила, попытался сказать об этом конкретному человеку, на что он разозлился на меня», - поделилась девушка.

Отметим, Алик Мкртчян ранее участвовал в шоу "МастерШеф. Профессионалы".

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