Дружина актора Костянтина Войтенко-танцівниця Валентина розповіла про те, чому не станцювала з чоловіком на проекті "Танці з зірками" у випуску, який був присвячений родині.

Про це вона розповіла в програмі "Твій день". Як відомо, 33-річний актор з весни в сварці зі своєю другою половинкою. Тоді Костянтин, як то кажуть, виніс сміття з хати, - конфлікт подружжя не обговорював хіба що ледачий.

"Так буває. Я не хотіла. Коли Костя пропонував мені і продюсери пропонували взяти участь, я відмовилася. Потім я відчула, що не можу залишити костюма на паркеті, тому що зрозуміла, що повинна прийти і підтримати його».

Валентина зізналася, що під час ефіру відчула, що все ж хотіла б станцювати з чоловіком.

"Знаєш, вчора сиділа на ефірі, дивилася на все це, прислухалася до себе і відчула, що хотіла б станцювати з Костею на ефірі «танців у зірками». Як складеться, не знаю», - відповіла вона на уточнююче запитання судді проекту Влада Ями, який також веде програму "Твій день".

Костянтин Войтенко, схоже зрадів таким словами дружини. У відповідь він запропонував:"Давай, якщо я дійду до фіналу, там станцюємо спецномер".

Нагадаємо, дружина учасника "Танців з зірками" публічно звернулася до нього після того, як вони роз'їхалися: "Прости, але я хочу сказати..."

Як повідомляла Politeka, учасника Танців з зірками, чий шлюб тріщить по швах, "розкусили" на шоу "Маскарад": "Без сумнівів"

Також Politeka писала, що Войтенко зробив зухвалий випад на адресу учасників "Танців з зірками": "я можу краще!"