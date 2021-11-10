Телеканал "СТБ" днями розкрив ім'я нового героя шоу "Холостяк", ним виявився колишній житель Львова Алекс Топольський - в мережі вже показали перший тизер.

Алекс Топольський народився і жив у Львові, і завжди вірив у свій успіх, передає Politeka.net.

Зараз 32-річний "холостяк" живе в Майамі, де займається нерухомістю - у нього там бізнес. Однак незважаючи на успіхи в справах, у Топольського не складається в особистому житті.

"Холостяк" шукає дівчину, яка б розділяла його цінності, і у них виникла любов і взаєморозуміння.

10 років життя і праці в США не зробили Олександра цинічним, в ньому є романтика і делікатність, які дуже важливі для дівчат.

У новому тизері Олександр Топольський ефектно пройшовся, а пізніше простягнув троянду в камеру: "Цієї весни чекаю тебе на СТБ", - вимовив він в кінці.

Користувачі Мережі обговорюють нового героя шоу в коментарях.

"Ззаду схожий на принца Гаррі))", " дуже цікавий, самотній і строгий, працьовитий і відповідальний, йому потрібна дівчина-мрія, щоб він любив і був щасливий! УДАЧІ, ОЛЕКСАНДРЕ, ВЕЛИКИЙ КРАСИВОЇ СПРАВЖНЬОЇ ЛЮБОВІ!!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥👏👏", "Милаш😍", " на фото дуже розташовує. Приємний", - написали користувачі Мережі.

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