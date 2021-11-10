Телеканал "СТБ" на днях раскрыл имя нового героя шоу "Холостяк", им оказался бывший житель Львова Алекс Топольский - в сети уже показали первый тизер.

Алекс Топольский родился и жил во Львове, и всегда верил в свой успех, передает Politeka.net.

Сейчас 32-летний "холостяк" живет в Майами, где занимается недвижимостью - у него там бизнес. Однако несмотря на успехи в делах, у Топольского не складывается в личной жизни.

"Холостяк" ищет девушку, которая бы разделяла его ценности, и у них возникла любовь и взаимопонимание.

10 лет жизни и труда в США не сделали Александра циничным, в нем есть романтика и деликатность, которые очень важны для девушек.

В новом тизере Александр Топольский эффектно прошелся, а позже протянул розу в камеру: "Этой весной жду тебя на СТБ", - произнес он в конце.

Пользователи Сети обсуждают нового герой шоу в комментариях.

"Сзади похож на принца Гарри))", "Очень интересный, одинокий и строгий, трудолюбивый и ответственный, ему нужна девушка -- мечта, чтобы он любил и был счастлив! УДАЧИ, АЛЕКСАНДР, БОЛЬШОЙ КРАСИВОЙ НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВ И!!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥👏👏", "Милаш😍", "На фото очень располагает. Приятный", - написали пользователи сети.

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