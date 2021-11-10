Телеканал "СТБ" на днях раскрыл имя нового героя шоу "Холостяк", им оказался бывший житель Львова Алекс Топольский - в сети уже показали первый тизер.
Алекс Топольский родился и жил во Львове, и всегда верил в свой успех, передает Politeka.net.
Сейчас 32-летний "холостяк" живет в Майами, где занимается недвижимостью - у него там бизнес. Однако несмотря на успехи в делах, у Топольского не складывается в личной жизни.
"Холостяк" ищет девушку, которая бы разделяла его ценности, и у них возникла любовь и взаимопонимание.
10 лет жизни и труда в США не сделали Александра циничным, в нем есть романтика и деликатность, которые очень важны для девушек.
Младшая сестра Софии Ротару поведала о большом горе в семье: "Полностью потеряла зрение"
Дистанционное обучение в школах и угроза полного локдауна: ситуация в Киеве изменилась, все подробности
Сильный пожар полыхает в Одессе, на место съехались спасатели и "скорые": "Горит конкретно"
Антициклон кардинально изменит погоду в Украине, морозы нанесут удар: "самым холодным днем будет..."
Украинцам ограничили въезд в ЕС, детали решения: "исключили из списка"
В новом тизере Александр Топольский эффектно прошелся, а позже протянул розу в камеру: "Этой весной жду тебя на СТБ", - произнес он в конце.
Пользователи Сети обсуждают нового герой шоу в комментариях.
"Сзади похож на принца Гарри))", "Очень интересный, одинокий и строгий, трудолюбивый и ответственный, ему нужна девушка -- мечта, чтобы он любил и был счастлив! УДАЧИ, АЛЕКСАНДР, БОЛЬШОЙ КРАСИВОЙ НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВ И!!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥👏👏", "Милаш😍", "На фото очень располагает. Приятный", - написали пользователи сети.
Ранее сообщалось, новый украинский "Холостяк" вызвал бурную реакцию публики, как он выглядит
Также, красавица из "Холостяка" выплеснула эмоции после встречи с родней
Politeka рассказывала, что победительница «Холостяка» Заливако криками на улице