Бывшая участница шоу "Холостяк-11" с Михаилом Заливако, спортсменка Дарья Ставнича, поделилась откровением о своих взаимоотношениях с родственниками.
Дарья Ставнича выбыла из проекта "Холостяк-11" после знакомства с близкими героя Михаила Заливако. В новом посте на своей странице в Инстаграм девушка рассказала о том, как общается со своими родными? пишет Politeka.net.
«Возможно, с моей стороны выносить такое на всеобщее обозрение и обсуждение некрасиво, но вы же хотите знать меня настоящую?», - отметила девушка.
Несколько дней девушка активно проводила со своими самыми родными и близкими, и это натолкнула ее на неожинное открытие.
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«… это все действительно безумно приятно и максимально положительно в эмоциональном плане, но, в какой-то момент, я осознала, что получаю переизбыток эмоций. Ближе к концу нашего уик-энда у меня началось небольшое отторжение и, вы не поверите, но захотелось как можно скорее проводить всех и остаться одной», - призналась Даша.
Ставнича также поделилась мыслями о том, почему по ее мнению, так произошло.
«Это не означает, что я недостаточно сильно люблю свою семью и поступаю эгоистично, это, скорее, означает, что я стала очень дозировано общаться с людьми. Плюс с каждым новым этапом на жизненном пути у нас очень сильно меняется мировоззрение, которое часто не совпадает с тем, в котором всю жизнь «варятся» наши родственники», - резюмировала девушка.
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