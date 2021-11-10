"Возможно, с моей стороны выносить такое на всеобщее обозрение и обсуждение некрасиво"

Бывшая участница шоу "Холостяк-11" с Михаилом Заливако, спортсменка Дарья Ставнича, поделилась откровением о своих взаимоотношениях с родственниками.

Дарья Ставнича выбыла из проекта "Холостяк-11" после знакомства с близкими героя Михаила Заливако. В новом посте на своей странице в Инстаграм девушка рассказала о том, как общается со своими родными? пишет Politeka.net.

«Возможно, с моей стороны выносить такое на всеобщее обозрение и обсуждение некрасиво, но вы же хотите знать меня настоящую?», - отметила девушка.

Несколько дней девушка активно проводила со своими самыми родными и близкими, и это натолкнула ее на неожинное открытие.

«… это все действительно безумно приятно и максимально положительно в эмоциональном плане, но, в какой-то момент, я осознала, что получаю переизбыток эмоций. Ближе к концу нашего уик-энда у меня началось небольшое отторжение и, вы не поверите, но захотелось как можно скорее проводить всех и остаться одной», - призналась Даша.

Ставнича также поделилась мыслями о том, почему по ее мнению, так произошло.

«Это не означает, что я недостаточно сильно люблю свою семью и поступаю эгоистично, это, скорее, означает, что я стала очень дозировано общаться с людьми. Плюс с каждым новым этапом на жизненном пути у нас очень сильно меняется мировоззрение, которое часто не совпадает с тем, в котором всю жизнь «варятся» наши родственники», - резюмировала девушка.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова в чем мать родила превратила свое тело в холст для рисования

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Добрынин посмеялся над своей возлюбленной, упавшей на спину: "Никита в тихушку..."

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка не сдержала эмоций в кабине самолета: "Попробую порулить"