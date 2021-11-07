Супруга главного героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка модель Даша Хлыстун сообщила, что мечтает сесть за штурвал самолета.
Как пишет Politeka.net, подробности она рассказала на личной странице в Инстаграм, а также показала, кадры сделанные в кабине самолета.
«Каждый раз когда Макс возвращается из аэродрома, я вижу как он устал, но в тоже время счастлив. Согласна, когда видишь эмоции людей, которые впервые управляют самолётом , остаться равнодушным - невозможно 😌 я и сама надеюсь скоро попробую порулить 🤞🏻😂 пока только съёмку получилось в нем провести», - написала Хлыстун.
Также Даша показала новый снимок из фотосессии, которую она устроила в самолете.
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На фото модель позирует в черном наряде и красных перчатках. Она надела наушники с микрофоном для пилота, как бы готовясь к полету.
Ее волосы собраны в элегантную прическу, а на лице яркий макияж и уверенный вид.
В комментариях сразу же появились обсуждения под публикацией жены пилота.
"Умница, Даша! Цени и люби Макса, он того стоит!",
"Конечно,счастлив,когда у тебя дома такой второй пилот", - пишут в сети.
Напомним, Жена-модель "Холостяка" Михайлюка показала, какой была семь лет назад: впечатляющие кадры.
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