Популярная блогерша и жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, решила вспомнить о периоде отношений с мужем, когда они только скрывались ото всех и даже отпуск вынуждены были проводить тайно.

Даша сейчас большую часть времени в Инстаграм показывает только своего ребенка и говорит только о нем. Причем обычно Квиткова не вспоминает о времени на шоу «Холостяк» и всячески игнорирует вопросы об этом.

В этот же раз она решила вспомнить, как проводила время в Вене вместе с Никитой три года назад. Тогда пара еще скрывала свои отношения, так как выход в эфир новых выпусков сезона с ними еще не был закончен.

Им пришлось летать на отдых тайно и возвращаться по-разному. На архивном видео Даша показала, как неловко упала на катке, а Никита посмеялся над ее неловкостью катания.

«Никита в тихушку увез меня в Вену. Проект на экраны тогда еще не вышел», - написала Квиткова.

Популярная блогерша Даша Квиткова, которая после шоу "Холостяк" стала женой главного героя Никиты Добрынина и недавно родила ему сына, уже привыкла показывать в Инстаграм самые разные кадры из жизни, в том числе и архивные.

Ранее Даша выложила в сеть очаровательные семейные кадры из недавнего путешествия в Париж.

На новых снимках Даша вместе с мужем Никитой и сыном Львом в коляске запечатлены на прогулке в осеннем парке, а там вдали видно знаменитую Эйфелеву башню. На еще одном фото влюбленные супруги стоят в обнимку на первом плане, но не в фокусе, а вот главная парижская достопримечательность виднеется четко.

Напомним, "Холостяк" Добрынин показал вблизи, на кого похож их с Квитковой малыш: "Ну просто копия...".

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