Стало известно, что главным героем в 12-ом сезоне проекта "Холостяк" стал бизнесмен Александр Топольский, его внешность вызвала ажиотаж со стороны украинцев.

Как передает Politeka.net, телеканал "СТБ" раскрыл имя нового "Холостяка" страны. Им стал 32-летний бизнесмен из Майями Александр Топольский.

Так, на этот раз украинки обсуждают нового "Холостяка" страны Александра Топольского. Как известно, он родом со Львова, но после окончания университета отправился в Америку, чтобы построить собственный бизнес.

Сейчас Топольский занимается недвижимостью в Майями.

Украинцы оставили множество разных комментариев под фото из-за нового "Холостяка": "Нет смысла, уже неинтересно", "Кристиан Грей на минималках", "Своих не хватает?", "Почему холостяк не может быть более попроще?", "Я в шоке", "Похож на Искорнева", "Показалось, что Бибер", "В этом гламуре не видно мужчину. Такое наоборот отталкивает, чем привлекает, будучи на Холостяке и увидив жениха, я бы расстроилась".

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