Пока зрители затаили дыхание, наблюдая за "Холостячкой" Златой Огневич, телеканал СТБ раскрыл имя нового "Холостяка".

Как сообщает Politeka.net, на странице проекта "Холостяк" в соцсети Instagram опубликовали фото и раскрыли имя нового главного героя шоу. Так, уже этой весной свою вторую половинку на романтическом реалити-шоу будет искать 32-летний парень по имени Алекс Топольский.

Как сообщается на странице проекта, новый "Холостяк" уроженец Львова, но уже много лет живет в американском Майами, где занимается недвижимостью. И хотя Алексу удалось построить успешный бизнес и встать на ноги в США, его сердце пока свободно.

"Съемки 12-го сезона романтического реалити "Холостяк" уже стартовали. Ведущий – Григорий Решетник. Премьера романтического реалити "Холостяк" в эфире СТБ состоится в марте 2022 года", - говорится в сообщении на странице шоу.

Напомним, "Холостячка" Огневич смело выгнулась на полу и показала силу мастерство растяжки: "Мое любимое...".

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