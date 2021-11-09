Известный ведущий Григорий Решетник показал главного героя 12-го сезона шоу «Холостяк» Алекса Топольского, за сердце которого будут сражаться девушки.

10 ноября стало известно, что телеканал СТБ уже начал съемки нового сезона шоу «Холостяк», в котором успешный мужчина будет пытаться найти свою вторую половинку. Стало известно, что главным героем 12-го сезона станет 32-летний уроженец Львова Алекс Топольский.

Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник, который снова будет вести проект, поделился в Инстаграм совместным фото с Алексом. На фото оба мужчины позируют в стильных официальных костюмах. Они широко улыбаются и демонстрируют на камеру маленькие листки с надписями.

В подписи к фото Решетник напомнил, что новый сезон «Холостяка» выйдет на экранах уже весной 2022 года.

Украинцы активно обсуждают нового холостяка в сети.

«Давайте сразу Холостячка 3», «На первый взгляд какой-то он не очень…но я могу ошибиться», «Хороший выбор», «Ну такое себе», «Думала, что Эктор Хименес-Браво будет новым Холостяком. Жаль. Ничего, и этот Холостяк хорош», «Лучше холостячка Могилевская, вот это было бы круто, а женихи немного возрастные и молодежь можно. Передача побила б все рейтинги», «Напоминает актера из «50 оттенков серого», - пишут люди.

Напомним, стало известно имя следующего "Холостяка": как выглядит и чем занимается новый герой шоу.

Как сообщала Politeka, жена ведущего «Холостячки» Решетника похвасталась фигурой у зеркала после трех родов.

Также Politeka писала, что ведущий "Україна має талант" Решетник в спортивном костюме задумался над "сменой" профессии.