Ведущий популярных шоу на "СТБ" "Украина має талант", "Холостяк " и"Холостячка" Григорий Решетник поделился новой фотографией на фоне стадиона.

Как пишет Politeka.net, 38-летний талантливый ведущий Григорий Решетник, который запомнился украинцам благодаря шоу "Україна має талант", "Холостяк" и "Холостячка", которые показывают на телеканале "СТБ", активно ведет свою страницу в социальных сетях.

В своем Instagram Решетник часто делится не только фотографиями со съемок шоу, но и показывает свои личные. На этот раз ведущий в спортивном костюме сфотографировался на фоне стадиона.

"Новый Физрук? Как думаете? 🤫", - подписал публикацию Решетник.

Поклонники догадались, что ведущий сфотографировался на стадионе в городе Ирпень и написали Григорию много комплиментов.

"Город Ирпень ☺️👍 ", "Ирпень 😍😍😍 ", "Студенты были бы не против", "Какой красивый !как всегда! 🔥 ", "Хорошему парню 🔥😊 все к лицу 😍😍😍 ", - написали фанаты ведущего.

Ранее Politeka писала, что жена ведущего "Україна має талант" Решетника устроила танцы на улице, муж отреагировал: "Я счастлив".

Напомним, что Мишина в тапочках и довольный Притула: Решетник показал, что творится за кадром "Україна має талант".

A еще Politeka сообщала, что жена ведущего "Холостячки" Решетника засветила объятия с мужем, Цыбульская не удержалась: "Превосходные".