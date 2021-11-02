Відомий український телеведучий Григорій Решетник, зірка шоу "Холостяк", "Холостячка" і "Україна має талант", показав, як готується до зйомок.

Як пише Politeka.net, в Instagram 38-річний шоумен поділився кадрами зі зйомок. Решетник був при повному параді - він позував в стильному образі, в якому завжди з'являється в шоу. Телеведучий сидів на дивані, позуючи на камеру.

"Ніііі... це не реклама диванів:)) це ми готуємо для вас найкращі шоу країни! Хоча і диван класний", - підписав фото телеведучий.

У коментарях улюбленцю публіки залишили масу приємних слів.

"Дуже красивий! І диван теж", "краще шоу і кращий ведучий", "Гриша, ти найстильніший ведучий", "Який гарний чоловік", "Чоловік мрії", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що Решетник вже довгий час є головним ведучим телеканалу «СТБ». Йому віддають найбільш рейтингові шоу на каналі, в результаті чого його популярність постійно зростає.

Нагадаємо, що Григорій Решетник слідом за Еллертом насмішив дивними вусами: "схожі на...".

А ще Politeka писала, що Григорій Решетник виплеснув накипіле: "чому дитина повинна...".

Також Politeka повідомляла, що Решетник пішов у відрив, змусивши хвилюватися за себе: "Гриша, все добре?".