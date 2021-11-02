Відомий український телеведучий Григорій Решетник, зірка шоу "Холостяк", "Холостячка" і "Україна має талант", показав, як готується до зйомок.
Як пише Politeka.net, в Instagram 38-річний шоумен поділився кадрами зі зйомок. Решетник був при повному параді - він позував в стильному образі, в якому завжди з'являється в шоу. Телеведучий сидів на дивані, позуючи на камеру.
"Ніііі... це не реклама диванів:)) це ми готуємо для вас найкращі шоу країни! Хоча і диван класний", - підписав фото телеведучий.
У коментарях улюбленцю публіки залишили масу приємних слів.
"Дуже красивий! І диван теж", "краще шоу і кращий ведучий", "Гриша, ти найстильніший ведучий", "Який гарний чоловік", "Чоловік мрії", - пишуть користувачі Мережі.
Поповнення в родині Ротару: внучка розкрила ім'я малятка і показала зворушливі кадри
У родині Антіна Мухарського сталася трагедія, врятувати не вдалося: "Світла пам'ять"
Ковід в Україні: у Раді готують посилення покарання громадянам, "до 3 років в'язниці"
Багатоповерхівка з людьми перетворилася на руїни, кількість жертв стрімко зростає: кадри трагедії
Сумська з Борисюком покинули Україну, кадри з Борисполя: "Ви навіть не уявляєте..."
Зазначимо, що Решетник вже довгий час є головним ведучим телеканалу «СТБ». Йому віддають найбільш рейтингові шоу на каналі, в результаті чого його популярність постійно зростає.
Нагадаємо, що Григорій Решетник слідом за Еллертом насмішив дивними вусами: "схожі на...".
А ще Politeka писала, що Григорій Решетник виплеснув накипіле: "чому дитина повинна...".
Також Politeka повідомляла, що Решетник пішов у відрив, змусивши хвилюватися за себе: "Гриша, все добре?".