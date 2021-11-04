Дружина відомого телеведучого, зірки "Холостячки" і "Україна має талант" Григорія Решетника, Христина вразила танцями на вулиці - чоловік все зняв на камеру.
Як пише Politeka.net, родина Григорія Решетника є зразково показовою в українському шоу-бізнесі. Пара вже 11 років разом і виховує трьох прекрасних синів.
31-річна Христина є популярним блогером. Завдяки популярності чоловіка, її сторінка в Instagram теж користується популярністю. На свіжому відео вона показала, як насолоджується життям. Вона станцювала прямо на вулиці, поки чоловік знімав її на камеру і коментував.
"Думай позитивно, будь позитивним, роби позитивне. Напишіть, що хорошого сталося у Вашому житті за останній тиждень", - підписала відео жінка.
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Решетник не зміг стримати емоції і відповів на відео: «Зняв дружині крутий відос – похвалила мене – я щасливий».
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Оператор @grisha_reshetnik топ. Ви крута", "Який прекрасний у вас настрій", "Ви змушуєте нас посміхатися", - пишуть користувачі Мережі.
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