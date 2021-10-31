Дружина відомого телеведучого "Україна має талант" і "Холостячка" Григорія Решетника Христина приїхала на зйомки до чоловіка і опинилася на пляжній вечірці серед красенів-чоловіків.

Як відомо, Христина Решетник є дружиною популярного телеведучого шоу "Україна має талант" і "Холостячка" Григорія Решетника вже більше десяти років. Вони є прикладом пари в українському шоу-бізнесі-ніяких публічних скандалів і розглядів пара ніколи не влаштовувала.

Більш того, вони підтримують один одного і люблять показувати в Instagram, як проводять вільний час. Найчастіше Григорій зайнятий на зйомках, тому рідко буває вдома і часто їздить у відрядження через зйомки «Холостяка» і «Холостячки».

"Дружина приїхала підтримати мене і чоловіків 💪 як вам нинішній випуск? 🌹» - написав Григорій.

Шанувальники відповіли:

"Діма:" Гриш,🤬, ну, нормально ж сиділи)"; дуже цінно ❤️ розумничка 😍; суперський випуск!👍 ; Вечірка🔥; Гармата!; Дуже люблю вас; вечірка на повній🔥 🔥; справжня любляча дружина🙌, чи щасливий ви чоловік 🙌 (залишайтеся таким завжди; макс такий солодкуватий, що навіть нудотно. Діма достойніше за інших поводиться!; Пам'ятаю ту спеку коли Христина катала малюка в колясці по нашому Приморському Бульвару🤪 🔥».

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