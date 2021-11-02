Дружина ведучого "Холостячки" Григорія Решетника Христина показала сина, що підросло, порадувавши не тільки українців, а й дружину судді "Танців з зірками" Влада Яму.

Як пише Politeka.net, Григорій Решетник більше 10 років одружений на Христині. За цей час у пари з'явилося троє синів - Іван, Дмитро та Олександр. Христина, як і Григорій, веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото Христина здалася разом з маленьким сином. Зірка посміхалася, зробивши кілька знімків.

"Мамкін син", - написала Христина.

"Які милі", - відразу прокоментувала дружина хореографа і танцюриста Влада Ями, який судить проект "Танці з зірками", Лілія.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Мі-мі-мі", " Ой, як він вже підріс. Сашенька", "Ну просто любов", "Мамин красень", "який вже великий і красивий"," у вас зачіска Нова?".

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