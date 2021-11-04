Жена известного телеведущего, звезды "Холостячки" и "Україна має талант" Григория Решетника, Кристина поразила танцами на улице – муж все снял на камеру.

Как пишет Politeka.net, семья Григория Решетника является образцово показательной в украинском шоу-бизнесе. Пара уже 11 лет вместе и воспитывает троих прекрасных сыновей.

31-летняя Кристина является популярным блогером. Благодаря известности мужа, ее страничка в Инстаграм тоже пользуется популярностью. На свежем видео она показала, как наслаждается жизнью. Она станцевала прямо на улице, пока муж снимал ее на камеру и комментировал.

«Думай позитивно, будь позитивным, делай позитивное. Напишите, что хорошего произошло в Вашей жизни за последнюю неделю», - подписала видео женщина.

Решетник не смог сдержать эмоции и ответил на видео: «Снял жене крутой видос – похвалила меня – я счастлив».

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Оператор @grisha_reshetnik топ. Вы крутая», «Какое прекрасное у вас настроение», «Вы заставляете нас улыбаться», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кристина Решетник укатила на вечеринку, оказавшись в толпе красавцев: "Помню ту жару...".

Как сообщала Politeka, Кристина Решетник показала подросшего сына: "Какой уже большой...".

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