Христина Решетник, дружина ведучого шоу "Холостячка" та "Україна має талант" Григорія Решетника, вразила фантастичними фото і теплими словами.

31-річна Христина і 38-річний Решетник одружені ось уже 11 років, а познайомилися вони на роботі на одному з українських телеканалів. У шлюбі у них народилося троє синів, наймолодшому з яких всього рік.

У своєму новому пості в Instagram Христина показала кілька архівних знімків, зроблених ще влітку в Одесі. На кадрах вони з чоловіком сидять за столиком в кафе і обіймаються - на їхніх щасливих обличчях в цей момент відображені непідробні емоції, передає Politeka.net.

"Нехай кожен ранок буде таким😘 🤗 🥂 Класного Вам вихідного дня! Обійміть коханих!!!", - дружина Решетника підписала кадри.

Користувачі кинулися коментувати. Однією з перших відгукнулася співачка Оля Цибульська.

"Ви чудові❤️", - написала зірка.

"Щастя вашій родині❤️"; "Христина, і Вам прекрасного вихідного 😍"; "Ви супер!!!"; "Дуже милі", - інші приєдналися до компліментів.

Нещодавно подружжя Решетників відзначило 11-ту річницю весілля - сталеву. Григорій зворушливо звернувся до своєї дружини: "Кохана, спасибі тобі за наше щастя і наших дітей! Люблю ще сильніше! І це - тільки початок😁 🥰 😍".

Раніше повідомлялося, жеєна ведучого " Холостяка "Решетника поїхала на вечірку і опинилася в натовпі красенів:" Пам'ятаю ту спеку, коли..."

Також, жеОлена ведучого " Холостяка "Решетника з'явилася на зйомках в компанії Огневич:" а ви схожі!"

Politeka розповідала, жеОлена ведучого " Україна має талант "Решетника поділилася неприємною звісткою:" Я не розумію..."