Відомий український ведучий Григорій Решетник в компанії Ксенії Мішиної, Євгена Кота, Сергія Притули і не тільки поділився з українцями подробицями про шоу "Україна має талант".

Як пише Politeka.net, напередодні виходу другого випуску 10-го сезону проекту Решетник поділився у своєму Instagram милим фото зі зйомок.

Прем'єра ювілейного сезону шоу пройшла минулого тижня. Цього разу його ведучим став Решетник, А в журі опинилися актриса Ксенія Мішина, шоумен Сергій Притула і танцюрист Євген Кот. Крім того, в цьому сезоні в журі буде ще одне місце, яке займатимуть запрошені судді.

"Минулого тижня ви просто засипали нас компліментами і своїми переглядами – це дуже цінно для кожного професіонала нашої кращої команди. Повірте, все тільки починається і сьогодні буде не менш феєричний випуск!... До речі, сьогодні у нас 4 - е судді і учасникам буде ще складніше пробитися у фінал, тому давайте разом будемо ще сильніше їх підтримувати і вірити в їх таланти", - написав у своєму пості Решетник.

Він поділився знімком зі знімального майданчика. На ньому крім Решетника, його дружини і вже відомих суддів позувала легендарна українська олімпійська чемпіонка Лідія Подкопаєва. У новому випуску вона зайняла "місце Х" в журі.

На фото також можна було помітити, що Мішина позувала в домашніх капцях, а на обличчі Притули красувалася щаслива посмішка.

Українці тут же відреагували на пост Решетника.

"Україна дуже багата народним талантом, а музика за душу бере, голоси співучі і гнучкість нашого майбутнього!", "Ми вас всіх любимо", "неймовірне шоу", "ви найкращий ведучий України!",- пишуть люди.

Нагадаємо, суддя "Україна має талант" Кот показав, що відбувається на проекті.

Як повідомляла Politeka, суддя "Україна має талант" Кот кардинально змінився, українці не оцінили.

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