Жена известного телеведущего "Україна має талант" и "Холостячка" Григория Решетника, похвасталась фигурой в стильном черном платье-рубашке.

Уже более 10 лет Григорий Решетник строит отношения с красоткой Кристиной, сообщает Politeka.net. В браке у пары родилось трое детей - Иван и Дмитрий, и младший, который появился на свет в 2020-ом, Александр.

При этом нельзя не отметить, что фигура Кристины нисколько не стала хуже. Красотка может позволить себе короткие платья, подчеркивающие тонкую талию, и купальники.

На новом фото жена Решетника сверкнула формами в коротком черном платье-рубашке. В таком виде она позировала возле зеркала, делая селфи.

"Сегодня съемочный день 🖤", - написала жена телеведущего.

За час публикация собрала почти 2000 лайков и немного комментариев.

"😍 красотка🔥", "Вау", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Отметим, Кристина Решетник уделяет внимание спорту, поэтому ее фигуре можно позавидовать. Однажды блогерша призналась, что даже во время беременности занималась плаванием, стрейчингом и фитнесом минимум три раза в неделю. Кроме того, красотка правильно питается, и не ест на ночь.

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