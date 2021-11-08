Жена популярного телеведущего Григория Решетника, который ведет шоу "Холостячка" и "Україна має талант", Кристина пожаловалась на онлайн-обучение.

Как передает Politeka.net, Кристина Решетник является женой популярного телеведущего шоу "Україна має талант" и "Холостячка" Григория Решетника. Они являются примером пары в украинском шоу-бизнесе. Супруги вместе более 10 лет, и у них уже трое детей - Иван, Дмитрий и Александр.

Так, на этот раз жена телеведущего опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Кристина Решетник хвастается шикарной улыбкой вместе со своим старшим сыном - 8-летним Иваном.

"У нас дальше онлайн 😭 И мне кажется, что еще одной недели ни я, ни Иван, этого не выдержим! Наши учителя очень качественно проводят уроки, но ребенку начальной школы учиться сложно, а целый день сидеть в компьютере – противопоказано!!!! Правда?

Я до сих пор не могу понять – почему одни школы в столице открываются и с сегодняшнего дня дети уже на учебе? А почему некоторые, как наша, до сих пор на он-лайне? Что вообще происходит в этой стране, что нет общих правил и порядка? Почему детям можно ходить в торговые центры, а в школах нельзя учиться?

Сил нет, одни эмоции! Может, у вас, моих мудрых подписчиков, есть какие-то варианты? И как заставить всех вернуться к нормальной учебе??", - пожаловалась Кристина Решетник.

Ранее сообщалось, ведущий "Україна має талант" Решетник в спортивном костюме задумался над "сменой" профессии: "Новый..."

Также, ведущий "Холостячки" Решетник насмешил украинцев своим "талантом": "Ого, может попробовать..."

Politeka рассказывала, жена ведущего "Холостячки" Решетника показала подросшего сына, фото: "Какой уже большой..."