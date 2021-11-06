Ведущий на украинском ТВ Григорий Решетник, который является звездой шоу "Холостячка" и "Україна має талант", показал, каким умением обладает, удивив украинцев.
Как сообщала Politeka.net, Григорий Решетник стал популярным отечественным телеведущим. Сейчас звезда занят съемками "Холостячки" со Златой Огневич и шоу "Україна має талант", которое вернулось после перерыва на несколько лет. Не забывает Григорий и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На видео Решетник был с обручем, который крутил на талии.
"Я знаю, что каждый украинец имеет свой талант. А пример этому Україна має талант. Ждем вас возле телевизоров. Ваш Гриша", - написал Решетник.
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Фанаты посмотрели тысячи раз видео и написали комментарии:
"Ахаха, сегодня купила. Фиолетовый", "Гриша, а на что вам талия. У меня она ближе к шее и не парюсь", "Ого, может попробовать на победу?", "Ну, очень".
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