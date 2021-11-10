Популярна в 1990-х британська супермодель Наомі Кемпбелл, якій вже виповнився 51 рік, вразила екстравагантним образом, примірявши незвичайну шубу.

Як пише Politeka.net, у свій час Наомі Кемпбелл блищала на кращих подіумах світу. Вона стала першою темношкірою супермоделлю, яка з'явилася на обкладинках «Vogue» і «Time».

Втім, і зараз модель залишається затребуваною в модельному бізнесі. Вона співпрацює з відомими брендами і прикрашає собою модні покази.

На свіжому фото, яке з'явилося в Instagram діви, вона постала в ефектній блакитній «волохатій» шубі і штанях в тон образу.

"Катарський національний музей", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Так красиво і круто", "2021 рік. Радий, що ніде немає масок", "обожнюю цей образ!", "Приголомшливий наряд! Дивовижне місце", «Африканська королева», «ти неймовірна», "очей не відірвати", - пишуть користувачі Мережі.

Варто зазначити, що красуня виглядала набагато ефектніше за молодих моделей, незважаючи на свій вік.

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