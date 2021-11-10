Популярна в 1990-х британська супермодель Наомі Кемпбелл, якій вже виповнився 51 рік, вразила екстравагантним образом, примірявши незвичайну шубу.
Як пише Politeka.net, у свій час Наомі Кемпбелл блищала на кращих подіумах світу. Вона стала першою темношкірою супермоделлю, яка з'явилася на обкладинках «Vogue» і «Time».
Втім, і зараз модель залишається затребуваною в модельному бізнесі. Вона співпрацює з відомими брендами і прикрашає собою модні покази.
На свіжому фото, яке з'явилося в Instagram діви, вона постала в ефектній блакитній «волохатій» шубі і штанях в тон образу.
"Катарський національний музей", - підписала фото зірка.
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У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Так красиво і круто", "2021 рік. Радий, що ніде немає масок", "обожнюю цей образ!", "Приголомшливий наряд! Дивовижне місце", «Африканська королева», «ти неймовірна», "очей не відірвати", - пишуть користувачі Мережі.
Варто зазначити, що красуня виглядала набагато ефектніше за молодих моделей, незважаючи на свій вік.
Нагадаємо, що Наомі Кемпбелл у сукні-сітці показала, як потрібно старіти: "абсолютна краса".
Ще Politeka писала, що Наомі Кемпбелл в жовтій сіточці дозволила поглянути на свою красу: "Така чудова!".
Також Politeka повідомляла, що Наомі Кемпбелл в пишному вбранні зі стразами показала, як потрібно виглядати в 51 рік: "захват".