Відома британська супермодель Наомі Кемпбелл вразила зовнішнім виглядом, вийшовши в світ в розкішному темному образі зі стразами

Як повідомляє Politeka.net, популярна британська супермодель, яка в свій час блищала на кращих подіумах світу і прикрашала собою модні глянці, часто радує публіку яскравими фото і Відео зі свого насиченого життя в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася в мережі чарівним фото, на якому зображена, мабуть, на черговому показі або презентації.

Для виходу в світ Наомі вибрала незвичайне чорне плаття з прозорими елементами і пишною багатошаровою спідницею, а зверху накинула короткий темний піджак зі стразами. Доповнюють образ незвичайні темні колготки з білим блискучим декором, які плавно переходять у взуття. Довге густе волосся моделі розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі яскравий макіяж і впевнений вигляд.

У підписі до фотографії Кемпбелл написала: "Спасибі, у мене був такий сюрреалістичний і прекрасний день". Шанувальники тут же почали коментувати новий образ зіркової красуні, засинаючи її компліментами: "Ти неймовірна"," захват", "Дуже красива", "Справжня леді", "Чорна пантера", "Красуня", "Фантастична краса".

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