Культовая американская модель Наоми Кэмпбелл покорила поклонников видом в наряде от известного бренда. Звезда порадовала поклонников новым фото в Инстаграм.
Об этом пишет Politeka.net.
Как известно, 51-летняя Наоми Кэмбелл часто делится с поклонниками своими фото, среди которых в последнее время особенно много архивных кадров. Однако, на этот раз модель показала новый снимок.
На фото прославившаяся на весь мир красотка позировала в наряде от популярного бренда Balenciaga. На ней был темно серый строгий костюм фасона оверсайз. Пиджак с огромными плечами и длинными рукавами сделал фигуру модели более объемной, а штанины брюк доходили до самого пола. Дополнила образ простая черная водолазка.
Наоми позировала, уверенно положив одну руку в карман. Яркий макияж был единственным, что выбивалось из общего строгого образа красотки.
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Поклонники бурно отреагировали на фото.
«Восхитительная», «Очень ярко», «Идеальная», «Остро», «Такая шикарная крошка» «Наоми одна из самых знаменитых супермоделей в мире. Браво ей и ее команде», «Этим штанам и пиджаку нужна глажка девочка», - пишут люди.
Напомним, Наоми Кэмпбелл в блестящем платье с вырезом устроила необычную съемку с Бейонсе.
Как сообщала Politeka, Наоми Кэмпбелл показала близкого человека, которого потеряла навсегда.
Также Politeka писала, что Наоми Кэмпбелл в облегающем платье хвастнула идеальной фигурой на съемках.