Всемирно известная модель Наоми Кэмпбелл почтила память своего товарища

Как сообщает Politeka.net, известная супермодель Наоми Кэмпбелл на своей странице в Instagram показала фото с актером Чедвиком Боузманом, известным по роли Черной пантеры в супергеройских фильмах Marvel.

«Пусть твой дух поднимется высоко. Покойся в вечном мире», - написала Наоми.

43-летний актер Чедвик Боузман скончался 28 августа 2020 года в США от рака толстой кишки. Болезнь диагностировали у него в 2016 году. Тогда Чедвик уже снимался в сольном супергеройском фильме «Черная пантера». За четыре года болезнь переросла в четвертую стадию. Во время лечения и химиотерапии он продолжал сниматься в кино.

Пользователи Сети выражают свои соболезнования.

«Скучаем по нему», «Мир потерял великую душу. Он был настоящим героем», «Прекрасные фото. Он был особенным», «Покойся с миром. Как же его не хватает», «Такой особенный человек», «Не хватает его», «Никто никогда не сможет заменить его в роли Черной Пантеры», «Это огромная утрата», - пишут в комментариях.

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Как сообщала Politeka, Наоми Кэмпбелл в блестящем мини-платье показала, чем соблазняла в молодости: "Как пантера".

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