Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл впечатлила внешностью в свой 51 год

Знаменитость сохранила в своем возрасте красоту и стройность, пишет Politeka.net. Она, как и на пике своей популярности, снимается в рекламных кампаниях и для модных журналов, выходит на подиум и участвует в других съемках.

Главный секрет молодости знаменитости - всегда свежая, здоровая пища. Красотке уже более 10 лет готовит личный повар на каждый день и даже готовит блюда в самолет. Стоит отметить, что звезда уже более пяти лет, как отказалась от мяса. Модель считает, что такой рацион дает ей больше энергии и легкости.

В список «запрещенки» Кэмпбелл, помимо мяса, входят молочные продукты и глютен.

В результате правильного ухода за собой красотка впечатляет внешностью на новом фото для известного журнала. Соответствующий снимок Наоми разместила в Инстаграм. На черно-белом кадре звезда предстала в красивом белье. Она лежала на полу, распахнув плащ, а на шее звезды блестел белый чокер.

"Для меня большая честь оказаться на обложке V130, нового летнего выпуска @vmagazine 2021 года!", - подписала снимок модель.

Всего за несколько минут публикация собрала более 8000 лайков и много комментариев:

«Мне это нравится! 🔥🔥», «красиво», «Как всегда красиво 😍», «Только ты 🔥❤️», «Выглядит горячо Наоми 🗝️ ♠ ️🔥🔥🔥», «Love ❤️», «Pretty 💖💖» , «😍😍 люблю это», «королева 👑», «да, мама", "Черная пантера🐱🔥😍".

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