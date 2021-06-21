Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл показала фото с известным певцом

Как пишет Politeka.net, Наоми Кэмпбелл эмоционально поздравила с днем рождения своего давнего друга, знаменитого певца Лайонела Ричи, которому 20 июня исполнилось 72 года.

Лайонел Ричи - американский поп-исполнитель, который наряду с Майклом Джексоном и Принсом царил на олимпе мировой поп-музыки в первой половине 1980-х годов. Все тринадцать синглов, выпущенных им в 1981—1987 годах, попали в лучшую десятку Billboard Hot 100, пять из них — на первое место.

Лайонела Ричи и Наоми Кэмпбелл связывает давняя дружба. Супермодель показала два фото: одно архивное, а другое, похоже, сделано недавно.

«С Днем Рождения, Легенда @lionelrichie, сегодня мы исполняем тебе серенаду, в этот день ты пришел в мир... твое путешествие - это то, что вдохновляет всех нас, ты освещаешь любую комнату, в которую входишь, и юмор божественный... Люблю тебя, мистер Ричи», - написала модель.

Пользователи Сети присоединяются к поздравлениям и восхищаются тем, как молодо выглядит Лайонел Ричи в своем возрасте.

«Иконы», «Две легенды», «Он не стареет... он вообще не выглядит на 72 года», «Поздравляем!», «Вау», «С днем рождения, моя легенда», - пишут в комментариях.

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