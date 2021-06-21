Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл показала фото с известным певцом
Как пишет Politeka.net, Наоми Кэмпбелл эмоционально поздравила с днем рождения своего давнего друга, знаменитого певца Лайонела Ричи, которому 20 июня исполнилось 72 года.
Лайонел Ричи - американский поп-исполнитель, который наряду с Майклом Джексоном и Принсом царил на олимпе мировой поп-музыки в первой половине 1980-х годов. Все тринадцать синглов, выпущенных им в 1981—1987 годах, попали в лучшую десятку Billboard Hot 100, пять из них — на первое место.
Лайонела Ричи и Наоми Кэмпбелл связывает давняя дружба. Супермодель показала два фото: одно архивное, а другое, похоже, сделано недавно.
«С Днем Рождения, Легенда @lionelrichie, сегодня мы исполняем тебе серенаду, в этот день ты пришел в мир... твое путешествие - это то, что вдохновляет всех нас, ты освещаешь любую комнату, в которую входишь, и юмор божественный... Люблю тебя, мистер Ричи», - написала модель.
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Внучка Чапкиса удивила заявлением после похорон дедушки и показала фото: «Шоу должно продолжаться»
Рекордсменка Украины трагически погибла в ДТП в 21 год: "Впереди была еще вся жизнь"
Меладзе потерял близкого человека, первые подробности трагедии: «Спасибо тебе за все»
82-летнюю украинку могут отправить в тюрьму на 15 лет: что натворила старушка
Пользователи Сети присоединяются к поздравлениям и восхищаются тем, как молодо выглядит Лайонел Ричи в своем возрасте.
«Иконы», «Две легенды», «Он не стареет... он вообще не выглядит на 72 года», «Поздравляем!», «Вау», «С днем рождения, моя легенда», - пишут в комментариях.
Напомним, 50-летняя Наоми Кэмпбелл в платье из камней показала самое драгоценное.
А еще Politeka писала, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл в топике и с новой прической устроила переполох на пляже.
Также Politeka сообщала, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл потрясла видом в свадебном платье.