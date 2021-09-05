Всемирно известная модель Наоми Кэмпбелл показала серию дорогих образов вместе с певицей Бейонсе
Модель привыкла в последние годы показывать в Инстаграм памятные кадры из прошлого. Причем делает это Наоми регулярно, в подписях рассказывая о важных для нее событиях или вспоминая о былых временах.
В этот раз модель решила трогательно поздравить Бейонсе с праздником и выставить множества ярких кадров из их последних съемок.
«С днем рождения королева Бейонсе! Единственная в своем роде, скромная душа, твоя преданность делу - это форма искусства !! Пусть ты продолжишь это десятилетие с еще большим Духовным Огнем, чем мы когда-либо видели. !! С любовью к тебе N!» - написала Наоми.
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Поклонники также поддержали:
«Какие чудесные️❤️; команда мечты ❤️; люблю вас обоих; Красиво ❤️; Королевы; какое прекрасное фото; Невероятные кадры, конкурентки🔥; мы ждали; Две королевы ❤; С днём рождения; Совершенно красивые дамы 🔥; Красивые женщины 🤎🤎🤎; Люблю тебя ❤️; Счастья ей ❤️; такие невероятные😍» - восхитились пользователи.
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