Всемирно известная модель Наоми Кэмпбелл показала серию дорогих образов вместе с певицей Бейонсе

Модель привыкла в последние годы показывать в Инстаграм памятные кадры из прошлого. Причем делает это Наоми регулярно, в подписях рассказывая о важных для нее событиях или вспоминая о былых временах.

В этот раз модель решила трогательно поздравить Бейонсе с праздником и выставить множества ярких кадров из их последних съемок.

«С днем рождения королева Бейонсе! Единственная в своем роде, скромная душа, твоя преданность делу - это форма искусства !! Пусть ты продолжишь это десятилетие с еще большим Духовным Огнем, чем мы когда-либо видели. !! С любовью к тебе N!» - написала Наоми.

Поклонники также поддержали:

«Какие чудесные️❤️; команда мечты ❤️; люблю вас обоих; Красиво ❤️; Королевы; какое прекрасное фото; Невероятные кадры, конкурентки🔥; мы ждали; Две королевы ❤; С днём рождения; Совершенно красивые дамы 🔥; Красивые женщины 🤎🤎🤎; Люблю тебя ❤️; Счастья ей ❤️; такие невероятные😍» - восхитились пользователи.

Напомним, Наоми Кэмпбелл рассказала о большой трагедии в жизни: "Я никогда не забуду...".

Как сообщала Politeka, Наоми Кэмпбелл в блестящем мини-платье показала, чем соблазняла в молодости: "Как пантера".

Также Politeka писала, 51-летняя Наоми Кэмпбелл в объятиях знаменитого певца произвела фурор: «Поздравляем!».