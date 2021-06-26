Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл вспомнила тяжелую дату
Модель завоевала большую популярность во всем мире, пишет Politeka.net. Звезда сейчас активно ведет свое страницу в Инстаграм, на которую уже подписались 10,7 тысяч пользователей сети.
В своем аккаунте модель делится кадрами новых съемок, а также вспоминает былые времена, делясь - архивными. В этот раз Наоми опубликовала фото, где она совсем молода и обнимается с поп-королем Майклом Джексоном.
Супермодель рассказала о трагедии, которая произошла 25 июня 2009 года, когда певец умер.
"В этот день 12 лет назад я никогда не забуду глубокую печаль, охватившую всех нас... мир... Поп-король. Майкл, я никогда не забуду нашу дружбу... Ты навсегда останешься в моем сердце и в наших сердцах. Другого # КОРОЛЯ никогда не будет", - написала звезда.
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За шесть часов публикация собрала более 300 тысяч лайков и много комментариев.
«Майкл навсегда», «Люби его всегда 😍», «Пусть его душа будет отдыхать с миром 😢», «Король», «😢😢😢 он был действительно потрясающим», "Лети с миром", "Навсегда", "Легендарный", "Черт, ты тогда хорошо выглядела", "Один король на веки вечные", "Никогда не забуду 🖤", - написали пользователи сети.
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