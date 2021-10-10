Известная британская модели и актриса Наоми Кэмпбел, которая обрела популярность еще в 80-х годах и с тем пор не потеряла своего титула иконы стиля, предстала в дерзком наряде.
Об этом пишет Politeka.net, 51-летняя модель поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм.
Наоми умеет выгодно подчеркивать восхитительную фигуру яркими нарядами. Среди неотъемлемых элементов ее стиля перья и бахрома, металлизированные элементы, длинные обтягивающие платья с прозрачными вставками и многочисленными разрезами.
На новых фото в Инстаграм она позирует в эффектом платье-сетке со шнуровкой на груди.
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Восторженные пользователи Сети не смогли сдержать своих эмоций.
«Королева», «Божественно», «Королева изящного старения. Ты абсолютная красота», «У кого-то красивые глаза, у кого-то милая улыбка, у кого-то милые лица, но у тебя есть все это», «Легендарная», «Сногсшибательная», «Королева навсегда», «Ты такая одна», - пишут в комментариях.
Напомним, Наоми Кэмпбелл в блестящем платье с вырезом устроила необычную съемку с Бейонсе.
Как сообщала Politeka, Наоми Кэмпбелл показала близкого человека, которого потеряла навсегда.
Также Politeka писала, что Наоми Кэмпбелл показала, как носить оверсайз, сразив стилем: "Такая шикарная крошка"