Известная британская модели и актриса Наоми Кэмпбел, которая обрела популярность еще в 80-х годах и с тем пор не потеряла своего титула иконы стиля, предстала в дерзком наряде.

Об этом пишет Politeka.net, 51-летняя модель поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм.

Наоми умеет выгодно подчеркивать восхитительную фигуру яркими нарядами. Среди неотъемлемых элементов ее стиля перья и бахрома, металлизированные элементы, длинные обтягивающие платья с прозрачными вставками и многочисленными разрезами.

На новых фото в Инстаграм она позирует в эффектом платье-сетке со шнуровкой на груди.

Восторженные пользователи Сети не смогли сдержать своих эмоций.

«Королева», «Божественно», «Королева изящного старения. Ты абсолютная красота», «У кого-то красивые глаза, у кого-то милая улыбка, у кого-то милые лица, но у тебя есть все это», «Легендарная», «Сногсшибательная», «Королева навсегда», «Ты такая одна», - пишут в комментариях.

Напомним, Наоми Кэмпбелл в блестящем платье с вырезом устроила необычную съемку с Бейонсе.

Как сообщала Politeka, Наоми Кэмпбелл показала близкого человека, которого потеряла навсегда.

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