Известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл впечатлила внешним видом, выйдя в свет в роскошном темном образе со стразами

Как сообщает Politeka.net, популярная британская супермодель, которая в своем время блистала на лучших подиумах мира и украшала собой модные глянцы, часто радует публику яркими фото и видео из своей насыщенной жизни в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в сети очаровательным фото, на котором запечатлена, видимо, на очередном показе или презентации.

Для выхода в свет Наоми выбрала необычное черное платье с прозрачными элементами и пышной многослойной юбкой, а сверху накинула короткий темный пиджак со стразами. Дополняют образ необычные темные колготки с белым сверкающим декором, которые плавно переходят в обувь. Длинные густые волосы модели распущены и аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж и уверенный вид.

В подписи к фотографии Кэмпбелл написала: "Спасибо, у меня был такой сюрреалистичный и прекрасный день". Поклонники тут же принялись комментировать новый образ звездной красотки, засыпая ее комплиментами: "Ты невероятная", "Восторг", "Очень красивая", "Настоящая леди", "Черная пантера", "Красотка", "Фантастическая красота".

Напомним, Наоми Кэмпбелл в платье-сетке показала, как нужно стареть: "Абсолютная красота".

Как сообщала Politeka, Наоми Кэмпбелл показала, как носить оверсайз, сразив стилем: "Такая шикарная крошка".

Также Politeka писала, что Наоми Кэмпбелл в блестящем платье с вырезом устроила необычную съемку с Бейонсе: "Конкурентки".