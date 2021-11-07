Модель Наомі Кемпбелл, яка цього року відсвяткувала 51-й день народження, показала ефектний образ у жовтому, порадувавши фанатів в Instagram.
Як пише Politeka.net, Наомі Кемпбелл є успішною моделлю, яка блищала в 90-х.зараз зірка продовжує радувати своєю красою, а також веде сторінку в Instagram, де за нею стежать більше 11 мільйонів фанатів. Зірка там показує цікаві образи, радуючи фоловерів постійно ефектними луками.
Цей раз не став винятком, адже Наомі з'явилася в жовтій сукні з сіточки. Зірка стояла біля стіни, демонструючи розкішний образ. Як виявилося, Кемпбелл таку сукню підготувала для Заходу в Катарі.
Фанати відразу почали ставити лайки і писати коментарі:
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