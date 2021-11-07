Модель Наоми Кэмпбелл, которая в этом году отпраздновала 51-й день рождения, показала эффектный образ в желтом, порадовав фанатов в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Наоми Кэмпбелл является успешной моделью, которая блистала в 90-х. Сейчас звезда продолжает радовать своей красотой, а также ведет страничку в Инстаграм, где за ней следят более 11 миллионов фанатов. Звезда там показывает интересные образы, радуя фолловеров постоянно эффектными луками.

Этот раз не стал исключением, ведь Наоми появилась в желтом платье из сеточки. Звезда стояла у стены, демонстрируя роскошный образ. Как оказалось, Кэмпбелл такое платье подготовила для мероприятия в Катаре.

Фанаты сразу начали ставить лайки и писать комментарии:

"Прекрасная", "так мило, боже", "Так великолепна!!", "Африканская королева", "Какая красивая женщина", "Твоя красивая, скромно приземленная ... из Ганы, я говорю, что мы тебя любим".

Напомним, Наоми Кэмпбелл в пышном наряде со стразами показала, как нужно выглядеть в 51 год

А еще Politeka писала, что Наоми Кэмпбелл в платье-сетке показала, как нужно стареть

Также Politeka сообщала, что Наоми Кэмпбелл в блестящем платье с вырезом устроила необычную съемку с Бейонсе



