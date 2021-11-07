Модель Наоми Кэмпбелл, которая в этом году отпраздновала 51-й день рождения, показала эффектный образ в желтом, порадовав фанатов в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Наоми Кэмпбелл является успешной моделью, которая блистала в 90-х. Сейчас звезда продолжает радовать своей красотой, а также ведет страничку в Инстаграм, где за ней следят более 11 миллионов фанатов. Звезда там показывает интересные образы, радуя фолловеров постоянно эффектными луками.
Этот раз не стал исключением, ведь Наоми появилась в желтом платье из сеточки. Звезда стояла у стены, демонстрируя роскошный образ. Как оказалось, Кэмпбелл такое платье подготовила для мероприятия в Катаре.
Фанаты сразу начали ставить лайки и писать комментарии:
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"Прекрасная", "так мило, боже", "Так великолепна!!", "Африканская королева", "Какая красивая женщина", "Твоя красивая, скромно приземленная ... из Ганы, я говорю, что мы тебя любим".
Напомним, Наоми Кэмпбелл в пышном наряде со стразами показала, как нужно выглядеть в 51 год
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