Популярная в 1990-х британская супермодель Наоми Кэмпбелл, которой уже исполнился 51 год, впечатлила экстравагантным образом, примеряв необычную шубу.

Как пишет Politeka.net, в свое время Наоми Кэмпбелл блистала на лучших подиумах мира. Она стала первой темнокожей супермоделью, которая появилась на обложках «Vogue» и «Time».

Впрочем, и сейчас модель остается востребованной в модельном бизнесе. Она сотрудничает с известными брендами и украшает собой модные показы.

На свежем фото, которое появилось в Instagram дивы, она предстала в эффектной голубой «волосатой» шубе и штанах в тон образу.

«Катарский национальный музей», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Так красиво и круто», «2021 год. Рад, что нигде нет масок», «Обожаю этот образ!», «Потрясающий наряд! Удивительное место», «Африканская королева», «Ты невероятная», «Глаз не оторвать», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что красотка выглядела намного эффектнее молодых моделей, несмотря на свой возраст.

Напомним, что Наоми Кэмпбелл в платье-сетке показала, как нужно стареть: "Абсолютная красота".

Еще Politeka писала, что Наоми Кэмпбелл в желтой сеточке позволила взглянуть на свою красоту: "Так великолепна!".

Также Politeka сообщала, что Наоми Кэмпбелл в пышном наряде со стразами показала, как нужно выглядеть в 51 год: "Восторг".