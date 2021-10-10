Відома британська моделі і актриса Наомі Кемпбел, яка здобула популярність ще в 80-х роках і з тим пір не втратила свого титулу ікони стилю, постала в зухвалому вбранні.

Про це пише Politeka.net, 51-річна модель поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram.

Наомі вміє вигідно підкреслювати чудову фігуру яскравими нарядами. Серед невід'ємних елементів її стилю пір'я і бахрома, металізовані елементи, довгі обтягуючі сукні з прозорими вставками і численними розрізами.

На нових фото в Instagram вона позує в сукні-сітці зі шнурівкою на грудях.

Захоплені користувачі Мережі не змогли стримати своїх емоцій.

"Королева", "Божественно", "Королева витонченого старіння. Ти абсолютна краса", "у когось гарні очі, у когось мила посмішка, у когось милі обличчя, але у тебе є все це", "легендарна", "карколомна", "Королева назавжди", "Ти така одна", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл у блискучій сукні з вирізом влаштувала незвичайну зйомку з Бейонсе.

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