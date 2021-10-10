Відома британська моделі і актриса Наомі Кемпбел, яка здобула популярність ще в 80-х роках і з тим пір не втратила свого титулу ікони стилю, постала в зухвалому вбранні.
Про це пише Politeka.net, 51-річна модель поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram.
Наомі вміє вигідно підкреслювати чудову фігуру яскравими нарядами. Серед невід'ємних елементів її стилю пір'я і бахрома, металізовані елементи, довгі обтягуючі сукні з прозорими вставками і численними розрізами.
На нових фото в Instagram вона позує в сукні-сітці зі шнурівкою на грудях.
Чоловік Пугачової Галкін похвалився сином, який росте його копією: "Зовсім дорослий вже"
Раптово обірвалося життя відомого українця, подробиці трагедії: "Просто не віриться"
Дружина ведучого шоу "Маска" Остапчука показала їх новий великий будинок в елітному селищі: "А це Вова в нашій спальні"
Зарицька з KAZKA заткнула за пояс Каменських, Огневич і Тіну Кароль: "Полякова тільки на 62-му"
Судді "Майстер Шеф" Мартиновська і Ярославський оголосили про подію, яку всі чекали: "Нарешті"
Захоплені користувачі Мережі не змогли стримати своїх емоцій.
"Королева", "Божественно", "Королева витонченого старіння. Ти абсолютна краса", "у когось гарні очі, у когось мила посмішка, у когось милі обличчя, але у тебе є все це", "легендарна", "карколомна", "Королева назавжди", "Ти така одна", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Наомі Кемпбелл у блискучій сукні з вирізом влаштувала незвичайну зйомку з Бейонсе.
Як повідомляла Politeka, Наомі Кемпбелл показала близьку людину, яку втратила назавжди.
Також Politeka писала, що Наомі Кемпбелл показала, як носити оверсайз, убивши стилем: "така шикарна крихта"