Відома модель, нова ведуча шоу «Танці з зірками» Іванна Онуфрійчук поділилася казковими кадрами, знятими в басейні, вразивши фігурою.
Як пише Politeka.net, в Instagram у зірки з'явилося цікаве відео, на якому телеведуча продемонструвала релакс в басейні. Дівчина постала в незвичайному купальнику, який підкреслив її струнку фігуру. Іванна показувала неймовірні фігури у воді, зачарувавши шанувальників.
"Мрію про відпочинок тілом і душею", - підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
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"Божественно", «просто ідеально, дивитися і задивитися", "Клаааас. Відео просто бомба. Ви як завжди шикарно виглядаєте, фігурка просто бомбезна", "Ви дивовижна красотулька", "Нехай ваші бажання збудуться", - пишуть користувачі Мережі.
Зазначимо, що Іванна Онуфрійчук одружена з мільйонером. Незважаючи на це, дівчина всерйоз стурбована своєю кар'єрою і робить все, щоб стати масштабною зіркою в українському шоу-бізнесі.
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