Відома модель, нова ведуча шоу «Танці з зірками» Іванна Онуфрійчук поділилася казковими кадрами, знятими в басейні, вразивши фігурою.

Як пише Politeka.net, в Instagram у зірки з'явилося цікаве відео, на якому телеведуча продемонструвала релакс в басейні. Дівчина постала в незвичайному купальнику, який підкреслив її струнку фігуру. Іванна показувала неймовірні фігури у воді, зачарувавши шанувальників.

"Мрію про відпочинок тілом і душею", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Божественно", «просто ідеально, дивитися і задивитися", "Клаааас. Відео просто бомба. Ви як завжди шикарно виглядаєте, фігурка просто бомбезна", "Ви дивовижна красотулька", "Нехай ваші бажання збудуться", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що Іванна Онуфрійчук одружена з мільйонером. Незважаючи на це, дівчина всерйоз стурбована своєю кар'єрою і робить все, щоб стати масштабною зіркою в українському шоу-бізнесі.

Нагадаємо, що Онуфрійчук показала свого улюбленця, з яким повертається в Україну: "цього разу...".

Ще Politeka писала, що Онуфрійчук показала неймовірний стиль на похмуру осінь:"казково".

Також Politeka повідомляла, що Онуфрійчук показала, чим порадувала свого мільйонера: "Люблю дивитися на його...".