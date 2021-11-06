Ведуча популярного шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук показала, чим порадувала свого чоловіка-мільйонера, який живе не в Україні.
Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим кадрами на своїй сторінці в Instagram.
Онуфрійчук заміжня за бізнесменом з Казахстану на ім'я Алмаз. Зараз мільйонер живе і працює в Швейцарії, в той час як його дружина зайнята важливими проектами в Україні. Пара не може постійно жити разом, проте Іванна часто літає до чоловіка, тому вони продовжують бачитися регулярно.
При кожній зустрічі подружжя намагаються порадувати один одного чимось приємним. Так, у себе в сторіз Онуфрійчук показала свій недавній подарунок для чоловіка.
Ним виявився піджак, пошитий під замовлення.
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"Замовила коханому піджак. Люблю дивитися на його примірки", - зізналася Іванна, спостерігаючи, як чоловік стоїть перед дзеркалом разом з кравцем.
Потім вона показала фрагмент піджака з вишитими золотими нитками ініціалами.
"Історія...наші сімейні ініціали. Краса!",- захопилася ведуча.
Судячи з усього, вона залишилася задоволена своїм подарунком.
Нагадавши, Онуфрійчук з "Танців з зірками" показала яскравий стиль на похмуру осінь.
Як повідомляла Politeka, Онуфрійчук з "Танців з зірками" показала свого улюбленця, з яким повертається в Україну.
Також Politeka писала, що Онуфрійчук похвалилася, як її балує коханий-мільйонер.