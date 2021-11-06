Ведуча популярного шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук показала, чим порадувала свого чоловіка-мільйонера, який живе не в Україні.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Онуфрійчук заміжня за бізнесменом з Казахстану на ім'я Алмаз. Зараз мільйонер живе і працює в Швейцарії, в той час як його дружина зайнята важливими проектами в Україні. Пара не може постійно жити разом, проте Іванна часто літає до чоловіка, тому вони продовжують бачитися регулярно.

При кожній зустрічі подружжя намагаються порадувати один одного чимось приємним. Так, у себе в сторіз Онуфрійчук показала свій недавній подарунок для чоловіка.

Ним виявився піджак, пошитий під замовлення.

"Замовила коханому піджак. Люблю дивитися на його примірки", - зізналася Іванна, спостерігаючи, як чоловік стоїть перед дзеркалом разом з кравцем.

Потім вона показала фрагмент піджака з вишитими золотими нитками ініціалами.

"Історія...наші сімейні ініціали. Краса!",- захопилася ведуча.

Судячи з усього, вона залишилася задоволена своїм подарунком.

Нагадавши, Онуфрійчук з "Танців з зірками" показала яскравий стиль на похмуру осінь.

Як повідомляла Politeka, Онуфрійчук з "Танців з зірками" показала свого улюбленця, з яким повертається в Україну.

Також Politeka писала, що Онуфрійчук похвалилася, як її балує коханий-мільйонер.