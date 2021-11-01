Украинская модель, актриса и телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль в «голдруме» шоу "Танці з зірками", похвасталась подарками от своего возлюбленного.
Как передает Politeka.net, кадрами телеведущая поделилась в сторис своего Инстаграм.
Иванна Онуфрийчук является известной телеведущей и актрисой. Она принимала участие в съемках множества творческих проектов и также, проявила себя как модель. Недавно стало известно, что она заменила место Тины Кароль на шоу "Танці з зірками". Также Иванна Онуфрийчук является женой миллионера Алмаза.
В новых сторис Иванна показала, как ее порадовал любимый после очередного выпуска "Танців з зірками".
«Дома вновь красота. Любимый поздравил с девятым эфиром», - написала Иванна и показала огромный букет роз.
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Отметим, поздравил девушку не только супруг.
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