Украинская модель, актриса и телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль в «голдруме» шоу "Танці з зірками", похвасталась подарками от своего возлюбленного.

Как передает Politeka.net, кадрами телеведущая поделилась в сторис своего Инстаграм.

Иванна Онуфрийчук является известной телеведущей и актрисой. Она принимала участие в съемках множества творческих проектов и также, проявила себя как модель. Недавно стало известно, что она заменила место Тины Кароль на шоу "Танці з зірками". Также Иванна Онуфрийчук является женой миллионера Алмаза.

В новых сторис Иванна показала, как ее порадовал любимый после очередного выпуска "Танців з зірками".

«Дома вновь красота. Любимый поздравил с девятым эфиром», - написала Иванна и показала огромный букет роз.

Отметим, поздравил девушку не только супруг.

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