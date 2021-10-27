"Я знала, что это будет..."

Известная телеведущая Иванна Онуфрийчук из "Танців з зірками" устроила семейный праздник, однако не всё пошло по плану.

Как передает Politeka.net, Иванна Онуфрийчук является известной телеведущей и актрисой. Она принимала участие в съемках множества творческих проектов и также, проявила себя как модель. Недавно стало известно, что она заменила место Тины Кароль на шоу "Танці з зірками".

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Иванна Онуфрийчук показывает торт, который подготовила для того, чтобы поздравить свою маму.

"Всем привет! Сегодня у мамы День Рождения и сейчас в 00:01 я пойду её поздравлять. Посмотрите только, какой нереальный торт! Наполеончик, представляете? Сейчас положу туда эти свечки и пойду поздравлять!", - раскрыла Иванна Онуфрийчук.

После, она зашла в комнату своей мамы и принесла торт, на котором горели свечи.

Однако, не всё пошло по плану, и торт немного подгорел из-за свечей.

"Немножко спалили, немножко подгорел. Я знала, что это будет epic fail", - рассказала телеведущая.

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