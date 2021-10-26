Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила на «Танцях з зірками» Тину Кароль, похвасталась яркими образами, которые ей подобрали стилисты проекта.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм «Танцев со звездами» появилось два фото с телеведущей, на которых она позировала в эффектных платьях с разрезами до бедра.
«Какой наряд Иванны Онуфрийчук @ivannaonufriichuk тебе нравится больше всего? Каждое воскресенье ведущая голдрума и выпускница @school1plus1 поражает невероятными образами!», - подписали фото авторы аккаунта.
В комментариях новой звезде «Танцев со звездами» оставили массу отзывов. Многие взялись критиковать Иванну.
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«Не давайте больше ей платье с разрезами, а то ваша ведущая потом весь вечер не знает, куда ножку лучше поставить, чтоб все видели, вместо того, чтобы думать о прямом эфире», «Мне просто не нравится как ведёт Иванна - ни рыба, ни мясо. Впрочем, так же бездарно вела и Тина Кароль», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Иванна Онуфрийчук похвасталась огромным букетом от мужа-миллионера: "А у меня тут...".
Ранее Politeka писала, что Онуфрийчук покорила красотой в платье с вырезом: фото.
A еще Politeka сообщала, что Онуфрийчук удивила подробностями о помолвке: "Могла ехать в машине и плакать".