Відома українська телеведуча та актриса Іванна Онуфрійчук, яка веде шоу "Танці з зірками", похвалилася величезним букетом і подарунками від чоловіка-мільйонера.
Як передає Politeka.net, Іванна Онуфрійчук є відомою телеведучою та актрисою. Вона брала участь у зйомках безлічі творчих проєктів і також, проявила себе як модель. Нещодавно стало відомо, що вона замінила місце Тіни Кароль на шоу "Танці з зірками".
Так, цього разу Іванна Онуфрійчук опублікував нову сторіз на своїй сторінці в Instagram. Телеведуча показала, який сюрприз для неї підготував її чоловік - мільйонер Алмаз.
"А у мене тут, як завжди, поздоровлення від чоловіка з 7-им ефіром. Такі кульки й неймовірний букет", - розповіла Іванна Онуфрійчук.
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Нагадаємо, телеведуча одружена з казахським бізнесменом Алмазом. Вона не раз говорила, що він не медійна особистість, але поважає її роботу. У нього бізнес у Швейцарії й тому він живе там.
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