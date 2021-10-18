Відома українська телеведуча та актриса Іванна Онуфрійчук, яка веде шоу "Танці з зірками", похвалилася величезним букетом і подарунками від чоловіка-мільйонера.

Як передає Politeka.net, Іванна Онуфрійчук є відомою телеведучою та актрисою. Вона брала участь у зйомках безлічі творчих проєктів і також, проявила себе як модель. Нещодавно стало відомо, що вона замінила місце Тіни Кароль на шоу "Танці з зірками".

Так, цього разу Іванна Онуфрійчук опублікував нову сторіз на своїй сторінці в Instagram. Телеведуча показала, який сюрприз для неї підготував її чоловік - мільйонер Алмаз.

"А у мене тут, як завжди, поздоровлення від чоловіка з 7-им ефіром. Такі кульки й неймовірний букет", - розповіла Іванна Онуфрійчук.

Нагадаємо, телеведуча одружена з казахським бізнесменом Алмазом. Вона не раз говорила, що він не медійна особистість, але поважає її роботу. У нього бізнес у Швейцарії й тому він живе там.

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