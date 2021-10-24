Відома українська ведуча Іванна Онуфрійчук вбила образом у розкішній блискучій сукні з екстремальним розрізом у новому ефірі "Танців зірками".

Як пише Politeka.net, ведуча поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Публікацією Іванна поділилася перед початком нового випуску "Танців".

Ведуча вирішила показати українцям ближче, як виглядає її розкішне вбрання, яке стилісти підібрали для нового ефіру. Онуфрійчук була одягнена у сукню до підлоги з легкої сріблясто-бежевої блискучої тканини. Наряд відкривав її плечі і ключиці, а довгий розріз з одного боку спідниці доходив майже до самого стегна.

У такій розкішній сукні ведуча виглядала дуже впевнено, кокетливо позуючи перед камерами.

"Друзі, ми вже в ефірі. Дайте знати в коментарях, якщо дивитеся " Танці", - написала Онуфрійчук.

Її образ вразив дружину популярного українського співака Дмитра Монатіка, Ірину. У коментарях вона залишила смайлики у вигляді вогню.

Шанувальники Іванни також не пройшли повз.

"Ви справжня королева", "як завжди вогонь", "Красуня", "Шикарно", "Образ неймовірний", - пишуть люди.

Нагадаємо, Онуфрійчук здивувала подробицями про свої заручини і складні періоди життя.

Як повідомляла Politeka, Онуфрійчук відповіла на претензії через переможницю "Міс Україна-Всесвіт".

Також Politeka писала, що Іванна Онуфрійчук похвалилася неосяжним букетом від улюбленого мільйонера.