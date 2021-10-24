Известная украинская ведущая Иванна Онуфрийчук сразила образом в роскошном сверкающем платье с экстремальным разрезом в новом эфире «Танців зірками».

Как пишет Politeka.net, ведущая поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Публикацией Иванна поделилась перед началом нового выпуска «Танців».

Ведущая решила показать украинцам поближе, как выглядит ее роскошный наряд, который стилисты подобрали для нового эфира. Онуфрийчук была одета в платье до пола из легкой серебристо-бежевой сверкающей ткани. Наряд открывал ее плечи и ключицы, а длинный разрез с одной стороны юбки доходил почти до самого бедра.

В таком роскошном платье ведущая выглядела очень уверенно, кокетливо позируя перед камерами.

«Друзья, мы уже в эфире. Дайте знать в комментариях, если смотрите «Танці»», - написала Онуфрийчук.

Ее образ впечатлил жену популярного украинского певца Дмитрия Монатика, Ирину. В комментариях она оставила смайлики в виде огня.

Поклонники Иванны также не прошли мимо.

«Вы настоящая королева», «Как всегда огонь», «Красуня», «Шикарно», «Образ невероятный», - пишут люди.

Напомним, Онуфрийчук удивила подробностями о своей помолвке и сложных периодах жизни.

Как сообщала Politeka, Онуфрийчук ответила на претензии из-за победительницы "Мисс Украина-Вселенная".

Также Politeka писала, что Иванна Онуфрийчук похвасталась необъятным букетом от любимого миллионера.