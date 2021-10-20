Ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук поділилася несподіваними подробицями про свої заручини з коханим і любов до творчості Тіни Кароль.

Як пише Politeka.net, на спогади Іванну надихнув нещодавній епізод» Танців", в якому учасники виступали під пісні українських виконавців. ОНУФРІЙЧУК зізналася, що українська музика займає особливе місце в її серці.

"Наприклад, під пісню Дмитра Монатіка «Вічність» мій улюблений зробив мені пропозицію. Він вивів мене на вулицю, коли Діма почав співати, і, при весь, запропонував стати його дружиною", - розповіла Онуфрійчук.

Окремо вона згадала пісні Тіни Кароль, яка вела «Танці» в попередніх сезонах.

"Колись у складні періоди життя, коли відбувалися якісь розчарування, я слухала пісні Тіни Кароль. Могла навіть їхати в машині і плакати під «Здатися ти завжди встигнеш» або «Іди на життя». Вважаю їх одними з кращих пісень Кароль", - написала Онуфрійчук.

Вона також зраділа, що в ефірі виступила група «СКАЙ», в кліпі якої Іванна знялася свого часу.

Нагадаємо, Онуфрійчук відповіла на претензії через переможницю "Міс Україна-Всесвіт".

Як повідомляла Politeka, Іванна Онуфрійчук похвалилася неосяжним букетом від улюбленого мільйонера.

Також Politeka писала, що зірки "Танців з зірками" Онуфрійчук і Харлан розкрили, як їм живеться з іноземцями.