Ведущая шоу «Танці з зірками» Иванна Онуфрийчук решила проверить украинцев.

Как известно, в новом сезоне "Танцы со звездами" представили новую ведущую, которая пришла на смену Тине Кароль. Теперь в паре с Юрием Горбуновым ведет шоу актриса Иванна Онуфрийчук, пишет Politeka.net

На последнем фото в Instagram, за которым следит почти 300 тысяч фолловеров, Иванна появилась в прозрачной черной блузке. Волосы ее были распущены и зачесаны назад, а на лице был наложен выразительный макиях с акцентом на глаза и губы. Актриса сидела за столиком столичного ресторана.

Онуфрийчук решила проверить украинцев, насколько хорошо они ее знают, для этого она предложила поиграть в игру.

"Ребята, сыграем в игру! 😌 Проверим, как вы знаете меня. Найдите среди этих фактов два правдивых 🤞

1. Моя лучшая подружка – это моя мама

2. С мужем мы познакомились в спортзале

3. Я почти никогда не ныряю под водой, потому что боюсь задохнуться

4. Первый взрослый поцелуй у меня был в 24 года

5. В 2017 году я получила награду «Мисс Украина Вселенная», - написала она.

Напомним, что семейный праздник ведущей "Танців з зірками" Онуфрийчук едва не обернулся бедой

А еще Politeka писала, что Иванна Онуфрийчук в платье с экстремальными разрезами нарвалась на критику в сети

Также Politeka сообщала, что Онуфрийчук покорила красотой в платье с экстремальным разрезом