Ведущая шоу «Танці з зірками» Иванна Онуфрийчук решила проверить украинцев.
Как известно, в новом сезоне "Танцы со звездами" представили новую ведущую, которая пришла на смену Тине Кароль. Теперь в паре с Юрием Горбуновым ведет шоу актриса Иванна Онуфрийчук, пишет Politeka.net
На последнем фото в Instagram, за которым следит почти 300 тысяч фолловеров, Иванна появилась в прозрачной черной блузке. Волосы ее были распущены и зачесаны назад, а на лице был наложен выразительный макиях с акцентом на глаза и губы. Актриса сидела за столиком столичного ресторана.
Онуфрийчук решила проверить украинцев, насколько хорошо они ее знают, для этого она предложила поиграть в игру.
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"Ребята, сыграем в игру! 😌 Проверим, как вы знаете меня. Найдите среди этих фактов два правдивых 🤞
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3. Я почти никогда не ныряю под водой, потому что боюсь задохнуться
4. Первый взрослый поцелуй у меня был в 24 года
5. В 2017 году я получила награду «Мисс Украина Вселенная», - написала она.
Напомним, что семейный праздник ведущей "Танців з зірками" Онуфрийчук едва не обернулся бедой
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