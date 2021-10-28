Иванна Онуфрийчук, новая ведущая "Танців з зірками", показала, какие сюрпризы получает от богатого мужа

Как пишет Politeka.net, Онуфрийчук стала ведущей "Танців з зірками", заменив Тину Кароль. Иванна замужем за состоятельным мужчиной, который постоянно балует ее эффектными подарками. В этот раз Онуфрийчук решила показать, чем порадовал ее супруг.

На фото Онуфрийчук была среди множества цветов. Цветов было настолько много, что Иванну было сложно заметить среди них. Телеведущая улыбалась, показывая свои подарки.

"Когда любимый очень соскучился", - написала Онуфрийчук.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Нереально", "Красота", "Какая прелесть", "Желаю каждой девушке хотя бы раз в жизни получить такой шикарный букет", "Вау, как красиво", "Невероятная красота", "Вы самый красивый цветочек".

Напомним, семейный праздник ведущей "Танців з зірками" Онуфрийчук едва не обернулся бедой

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