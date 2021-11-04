Известная актриса и телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль на шоу "Танці з зірками", возвращается в Украину в компании рыжего красавчика.
Как передает Politeka.net, Иванна Онуфрийчук является известной украинской телеведущей и актрисой. Как известно, она заменила Тину Кароль в новом сезоне шоу "Танці з зірками". Также Иванна Онуфрийчук является женой миллионера Алмаза, который живет в Швейцарии.
Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Иванна Онуфрийчук показывает, что находится в аэропорту. Напомним, что она уехала из Украины в Швейцарию сразу после эфира шоу "Танці з зірками" к своему мужу-бизнесмену Алмазу. Она собралась улетать обратно в Украину, однако в этот раз отправляется туда не одна, а в компании рыжего любимчика.
"Ну что, Персик? Едешь домой? Наконец-то едешь домой, морда испуганная", - заговорила со своим любимчиком Иванна Онуфрийчук.
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"И снова домой. Но в этот раз уже не сама, и не только с Персиком", - рассказала телеведущая.
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