Известная телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль на шоу "Танці з зірками", укатила в Швейцарию и показала, как выглядит без макияжа и укладки.
Как передает Politeka.net, Иванна Онуфрийчук является известной украинской телеведущей и актрисой. Как известно, она заменила Тину Кароль в новом сезоне шоу "Танці з зірками". Также Иванна Онуфрийчук является женой миллионера Алмаза, который живет в Швейцарии.
Так, на этот раз телеведущая опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Она отправилась в Швейцарию к своему мужу-бизнесмену - Алмазу. У себя в Сториз Иванна Онуфрийчук показывает себя в халате, и как она выглядит без макияжа и укладки.
"Всем привет, друзья. Наконец-то я отоспалась после перелетов. Я буду сейчас заниматься домашними, семейными делами", — рассказала телеведущая.
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"За что я люблю Швейцарию? Только посмотрите на эти нереально красивые пейзажи. Горы и свежий воздух", — показала Иванна Онуфрийчук.
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