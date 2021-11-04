Известная телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль на шоу "Танці з зірками", укатила в Швейцарию и показала, как выглядит без макияжа и укладки.

Как передает Politeka.net, Иванна Онуфрийчук является известной украинской телеведущей и актрисой. Как известно, она заменила Тину Кароль в новом сезоне шоу "Танці з зірками". Также Иванна Онуфрийчук является женой миллионера Алмаза, который живет в Швейцарии.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Она отправилась в Швейцарию к своему мужу-бизнесмену - Алмазу. У себя в Сториз Иванна Онуфрийчук показывает себя в халате, и как она выглядит без макияжа и укладки.

"Всем привет, друзья. Наконец-то я отоспалась после перелетов. Я буду сейчас заниматься домашними, семейными делами", — рассказала телеведущая.

"За что я люблю Швейцарию? Только посмотрите на эти нереально красивые пейзажи. Горы и свежий воздух", — показала Иванна Онуфрийчук.

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