Молодая украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая стала новой звездой шоу "Танці з зірками", показала свой новый образ и открыла неожиданный секрет.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм телеведущая показала, как ее готовили к новому эфиру танцевального шоу, который отгремел в воскресенье. На видео красотка показала себя со всех сторон, выгодно подчеркнув достоинства своей фигурки. Онуфрийчук призналась, что платье ей поменяли практически перед выходом в прямой эфир.

«Сменили платье за несколько минут до эфира, но так образ стал еще красивее! Отшумел 9-й эфир @tanci1plus1 ярко», - подписала видео ведущая.

В комментариях новой звезде шоу оставили массу приятных слов.

«Очень красивый макияж) Вам нереально подходит», «Какая красивая кошечка», «Вы очень красивая, талантливая, мудрая женщина - пример для многих», «Хорошая и такая сияющая, сочная и женственная», «Платье было кайфовое», «Каждый ваш образ просто неотразим, вы как всегда шикарно выглядите», «Ох, эта ножка», - пишут люди.

Напомним, что Онуфрийчук в прозрачной блузке показала себя во всей красе: "Вы знаете меня".

А еще Politeka писала, что Онуфрийчук показала, как ее балует муж-миллионер: «Дома снова…».

Также Politeka сообщала, что Онуфрийчук показала незабываемый образ перед началом шоу: "Я хочу просто покривляться".